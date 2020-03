Coronavirus: Google ci spiega come sta affrontando l’epidemia

Gli sforzi di Google per informare le persone sull’epidemia coronavirus sono davvero importanti. La società ha delineato tutti i mondi in cui si rivolge verso questo argomento, compreso uno sforzo di rilievo per eliminare la disinformazione.

Oltre all’avviso SOS (con notizie e suggerimenti) nelle ricerche web, vedrai anche i pannelli che serviranno a spiegare la condizione in cui ci troviamo e come gestirla. YouTube, nel frattempo, indirizzerà le persone verso l’OMS e le organizzazioni locali attraverso la home page e fornirà spazi pubblicitari alle organizzazioni governative nelle aree interessate. Google Maps visualizzerà anche “informazioni locali utili e affidabili”, sebbene la società non abbia detto che cosa comportava.