Facebook e Google combattono la disinformazione sul coronavirus

I contenuti di terze parti di Facebook stanno rivedendo contenuti relativi al virus, ormai considerato un’emergenza di sanità pubblica dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Quando i controllori dei fatti giudicano qualcosa di falso, Facebook ne limiterà la diffusione. Invierà una notifica alle persone che hanno condiviso o stanno tentando di condividere quel contenuto. Facebook sta anche rimuovendo i contenuti che sono stati contrassegnati dalle organizzazioni sanitarie globali per contenere dichiarazioni false o teorie del complotto. Una di queste ad esempio sono cure finte come bere candeggina. Limita o blocca gli hashtag utilizzati per diffondere disinformazione anche su Instagram .

L’avviso SOS di Google riorganizza i risultati di ricerca per mostrare le notizie più importanti, tutti i risultati locali pertinenti, informazioni utili da organizzazioni di fiducia e suggerimenti di sicurezza verificati. SOS Alert è uno dei prodotti di allarme di crisi consolidati di Google e, come gli sforzi di Facebook, ha lo scopo di aiutare gli utenti ad accedere alle informazioni di cui si possono fidare in modo rapido e sicuro.

Today we launched an SOS Alert for searches at Google related to the 2019 Novel Coronavirus. We do these regularly for crisis events around the world where public safety might be at risk . Here’s a refresher on what you’ll find…. pic.twitter.com/RpwZE6gTvM

— Google SearchLiaison (@searchliaison) January 30, 2020