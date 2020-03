Apple e Google stanno adottando misure per prevenire la diffusione della disinformazione sul coronavirus tramite le app, secondo un rapporto della CNBC. Apple, per esempio, sta rifiutando tutte le app mobili correlate al coronavirus che non provengono dal governo o da organizzazioni sanitarie ufficiali, hanno detto gli sviluppatori all’organizzazione. Google Play, nel frattempo, sta bloccando tutte le ricerche sul coronavirus, anche se non è chiaro se sta bloccando completamente anche le approvazioni delle app.

Apple sta valutando manualmente le app, osservando sia chi sono gli sviluppatori sia da dove hanno ottenuto i loro dati. Pertanto, Apple respinge alcuni sviluppatori indipendenti che utilizzano i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), perché non sono istituti sanitari riconosciuti. Uno sviluppatore ha dichiarato alla CNBC che Apple ha respinto la sua app correlata al coronavirus, affermando che “le app con informazioni sulle attuali informazioni mediche devono essere inviate da un istituto riconosciuto”.

Coronavirus: la disinformazione è feroce, ma società come Apple e altre cercano di combatterla

Per questo motivo, i risultati della ricerca sull’App Store mostrano poche app legate al virus. Su Google Play invece, potresti non avere riscontri. Potrebbe apparirti un messaggio con su scritto “nessun risultato trovato per “coronavirus””. Google tuttavia, ha pubblicato un sito web chiamato “Coronavirus: tieniti informato“. Anche se quella pagina non però viene visualizzata nella ricerca del Play Store sul coronavirus.

Le società tecnologiche sono state abbastanza proattive nel combattere la disinformazione del coronavirus. Facebook e Google stanno rimuovendo i contenuti di falsi coronavirus (comprese le cure fasulle). Twitter ha vietato la disinformazione di coronavirus e Pinterest ha creato un’esperienza di ricerca personalizzata per garantire agli utenti informazioni affidabili. Tuttavia, truffe, cure e seccature abbondano ancora.