Logitech G sta lanciando il supporto per una nuova app che ti consente di personalizzare l’audio del tuo gioco per una migliore immersione. Si suppone che l’app ti permetta di ascoltare più chiaramente i suoni di gioco.

La nuova app si chiama Immerse ed è stata creata da Embody, una società audio spaziale, in collaborazione con Logitech G. Embody afferma sul suo sito Web che Immerse è stato progettato per consentire ai giocatori che giocano sul PC di “ascoltare l’audio del gioco come se stessi sentendo i suoni nel mondo reale”, facendo sembrare i suoni più vicini o più lontani da te.

Logitech G: quando l’intelligenza artificiale supera i confini

L’app Immerse utilizza l’intelligenza artificiale per creare un profilo audio personalizzato per ciascun utente. Quando ti iscrivi all’app, Immerse richiede di scansionare un codice QR e quindi scattare una foto dell’orecchio destro usando lo smartphone. L’intelligenza artificiale di Immerse utilizza degli algoritmi per analizzare tutte le parti dell’orecchio per prevedere in che modo le orecchie ricevono il suono.