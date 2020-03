La famosa azienda Nokia, produttrice di telefoni dai tempi in cui ancora non esistevano che i primi modelli di cellulare, torna a far parlare di sé grazie a una campagna di marketing chiamata The only gadget you will ever need, in partnership con il nuovo film dell’agente 007 chiamato No Time to Die. La campagna vede Lashana Lynch a interpretare l’agente Nomi nel nuovo spot che rivela uno smartphone segreto di questa nuova gamma di telefoni che verrà presentata a Londra il 19 marzo 2020.

Ecco tutto quello che sappiamo su questi nuovi telefoni e sul film

La casa di produzione dei telefoni Nokia chiamata HMD Global ha annunciato questa mattina a Milano di essere partner ufficiale del film di James Bond chiamato No Time to Die, 25° film della serie sull’Agente 007. Il nuovo spot che lancia questi nuovi telefoni nokia è per l’appunto ispirato al film che uscirà nelle sale a Novembre 2020, e vede come protagonista nel ruolo dell’Agente Nomi, l’attrice Lashana Lynch. Il video dura 90 secondi e verrà pubblicato l’8 maggio di quest’anno, e l’attrice nel video utilizzerà tutte le varie funzioni di questo smartphone al fine di completare la sua missione di agente segreto. Non è stato ancora svelato quale sia questo Nokia di cui ancora non sappiamo niente.

La campagna ad ogni modo partirà già dall’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, campagna a cui l’azienda ha deciso di partecipare. Il 19 marzo verrà annunciato ufficialmente il primo Smartphone 5G di Nokia e oltre ad esso, all’interno del film compariranno i Nokia 7.2 che possiedono una fotocamera da 48 megapixel e con tecnologia Quad Pixel e Zeiss Optics. Comparirà inoltre il famosissimo Nokia 3310 che tutti conosciamo e amiamo.