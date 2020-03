Il social network Facebook ha recentemente annunciato l’arrivo di un nuovo aggiornamento per la propria applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp, in seguito alla modifica apportata anche a Messenger.

Negli scorsi giorni abbiamo infatti parlato di un rinnovamento che ha coinvolto l’applicazione Messenger, sia per quanto riguarda il design che nelle funzioni. Scopriamo insieme il nuovo annuncio del colosso di Menlo Park.

Facebook annuncia un aggiornamento di WhatsApp

Nel corso dei mesi passati non abbiamo assistito a grandi cambiamenti che hanno riguardato WhatsApp, ma solamente aggiornamenti per risolvere alcuni bug. L’imminente futuro però potrebbe rivelarci molte sorprese. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, gli sviluppatori della chat sono finalmente pronti a lanciare la tanto attesa Dark Mode anche sull’applicazione WhatsApp.

Come già anticipato anche qualche settimana fa, la Dark Mode rappresenta uno degli update più attesi dalla maggior parte degli utenti. Però, per aggiornamenti che sono tanto voluti, ce ne sono anche altri non così tanto graditi. Da quando la piattaforma Facebook è diventata anche proprietaria di WhatsApp, si è venuta a creare una correlazione molto stretta. E proprio in casa Facebook stanno studiando la possibilità di proporre un cambiamento davvero radicale.

La base del progetto del social network sarebbe di aprire la rubrica di WhatsApp anche agli amici di Facebook. Se questa possibilità diventasse realtà, diventerebbe a tutti gli effetti la chat ufficiale di Facebook, andando a declassare anche l’attuale Messenger. Gli utenti richiedono a gran voce l’indipendenza di queste due chat, utilizzate anche per scopi ben diversi. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli su questa “improbabile fusione”.