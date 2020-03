L’applicazione di messaggistica istantanea Facebook Messenger ha recentemente deciso di cambiare un’altra volta il proprio look. Se tre anni fa i bot erano centrali nella strategia del team, con il passare del tempo le cose sono cambiate.

Cambiate talmente tanto che con la nuova interfaccia in arrivo, i bot hanno persino perso il posto in risalto che gli sviluppatori gli avevano assegnato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Facebook Messenger cambia nuovamente look

Nelle ultime ore il team di Facebook Messenger ha annunciato una nuova implementazione, che arriverà nei prossimi giorni, di un’importante modifica grafica studiata per rendere l’applicazione ancora più semplice e veloce, che prevede la rimozione della scheda “Discover”.

La Scheda Persone, diventerà una sottoscheda a schermo intero delle Storie degli amici, richiede un tocco sulla sottoscheda “attivi” per vedere quali amici sono online. Secondo quanto spiegato da Jeff Higgins, tali modifiche potrebbero invogliare gli utenti della piattaforma a dedicare più tempo alla comunicazione visiva con i propri amici ed al consumo di contenuti rispetto all’esplorazione dei bot di chat per lo shopping.

Il team di sviluppatori di questo servizio, ha reso noto che questa nuova interfaccia è già disponibile per un ristretto numero di utenti, mentre nei prossimi giorni dovrebbe essere estesa ad un quantitativo maggiore di persone. I bot di chat, giochi ed aziende saranno quindi nascosti, anche se non verranno completamente rimossi. Resteranno accessibili nel caso in cui gli utenti li cercheranno intenzionalmente tramite l’apposita barra di ricerca. Non ci resta a questo punto, che attendere il rilascio ufficiale della nuova interfaccia per vederla con i nostri occhi.