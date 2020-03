Android: marzo pieno di app e giochi a pagamento gratis sul Play Store

Android risulta sicuramente la miglior soluzione per quanto riguarda il mondo dei sistemi operativi mobili. Non a caso questo grande colosso è diventato tale grazie al pubblico che ha scelto di lanciarsi in quella che anni fa risultò una vera e propria avventura. Stando ai risultati odierni, sembra che il robottino verde in giro per il mondo abbia raccolto oltre 2,5 miliardi di persone ad oggi attive.

Anche il passaggio dal sistema operativo di Apple proprio a quello di Google risulta ad oggi molto meno traumatico. Secondo quanto riportato infatti molti utenti non ravviserebbero più il dislivello tra le due piattaforme. Android risulta la più versatile in assoluto anche grazie al Play Store, soluzione perfetta per scaricare qualsiasi tipo di contenuto sia a pagamento che gratis. Proprio per questo motivo anche gli utenti meno esperti decidono di scegliere questo sistema operativo, proprio perché dispone di ogni tipo di aiuto. Proprio tornando al Play Store però sembra che anche oggi ci siano delle grandi offerte da prendere al volo.

Android, solo oggi una lista di applicazioni e giochi a pagamento del Play Store di Google è totalmente gratuita

Nella lista che trovate qui sotto potete avere qualche titolo a pagamento totalmente gratis. Ovviamente sono incluse sia applicazioni che giochi, ma non fate passare troppo tempo per effettuare il download.