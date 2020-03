Con 3 Italia gli utenti hanno la possibilità di spendere pochissimo sotto ogni punto di vista, grazie prima di tutto alla promozione All-In 100 Super, la soluzione pensata esclusivamente per gli utenti che si ritrovano in una determinata condizione di cambio operatore.

A differenza delle solite soluzioni viste in passato, per una volta l’uscente da Iliad non potrà effettivamente richiederla, solamente i consumatori in possesso di una SIM di un operatore virtuale la potranno ottenere sul proprio numero di telefono. Oltre a questo, è bene ricordare comunque che parliamo di un costo di attivazione di soli 10 euro, nonché di un vincolo contrattuale pari a 24 mesi; entro tale periodo il consumatore non potrà richiedere la portabilità verso altra azienda, senza incappare nella penale per recesso anticipato.

3 Italia: cosa contiene la nuova offerta

La nuova offerta di 3 italia contiene comunque tantissimi giga e minuti, in particolare arriviamo a 100 giga di traffico dati alla velocità del 4G, passando per illimitati minuti per telefonare a chiunque sul territorio nazionale.

Il costo fisso da sostenere corrisponde esattamente a 5,99 euro, tutto sarà da versare direttamente tramite conto corrente bancario e non credito residuo, la scelta per una soluzione di questo tipo è da ritenersi obbligatoria.

La navigazione, come accade da qualche mese a questa parte, dovrebbe essere garantita in 4G a costo azzerato per i nuovi clienti, anche se comunque non possiamo assicurarlo al 100%. Il rischio è di incorrere, prima o poi, nell’essere costretti a versare 1 euro in più al mese per garantirsi l’accesso all’alta velocità. L’attivazione della promozione è possibile in tutti i punti vendita di 3 Italia.