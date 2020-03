Una nuova stagione è in procinto d’arrivare anche per Stranger Things. Dopo il finale riservato ai fans dalla season 3, è evidente che i dubbi sorti sono stati innumerevoli eppure qualcuno è stato largamente dissipato durante il mese di febbraio. A seguito del rilascio di un teaser trailer tutti i fans hanno potuto tirare un sospiro di sollievo: il tanto amato sceriffo Hopper non è morto, ma bensì è vivo e vegeto sebbene sia stato fatto prigioniero dall’Unione Sovietica. Oltre a questo piccolo grande dettaglio, purtroppo, le notizie in merito ai nuovi episodi sono ben poche: scopriamo subito quali sono.

Stranger Things arriverà presto con una nuova e quarta stagione su Netflix

La quarta e nuova stagione di Stranger Things non ha ancora una data d’uscita ufficiale, ma come è ovvio che sia i fans sperano che questa venga confermata per inizio estate sebbene sia più prevedibile un ritorno alle origini con una première in autunno. In ogni caso, parlando di cosa è stato rivelato, sappiamo che i nuovi episodi non avranno più Hawkins come sfondo: stando agli indizi dei Fratelli Duffer, la piccola cittadina texana verrà sostituita da delle nuove location… magari la città in cui Joyce ed i suoi ragazzi si sono trasferiti dopo gli ultimi avvenimenti.

In merito al cast, invece, nulla è mutato se non per un piccolo ma petulante dettaglio: Pria Ferguson, interpreta di Erica (sorellina di Lucas), è stata promossa nel cast ricorrente… cosa significa ciò? Beh, il girl power non mancherà di certo nel corso dei futuri episodi su Netflix.