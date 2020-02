La piattaforma di contenuti in streaming Netflix potrebbe tornare nuovamente a lavorare insieme al regista Martin Scorsese. Quest’ultimo infatti, con un budget ormai lievitato sopra i 200 milioni di dollari,vorrebbe portare il suo Killers of the Flowers Moon sulla piattaforma.

Vi ricordo che The Iirishman è stato il terza titolo più popolare del 2019, e secondo su Netflix. La pellicola è stata visualizzate in solo una settimana da oltre 26 milioni di utenti unici, nonostante le 3 ore e 20 di durata.

Martin Scorsese vuole portare una nuova pellicola sulla piattaforma Netflix

Per il fortunato regista, The Irishman su Netflix si è rivelato un vero e proprio successo, che in termini d’incasso, nelle sale avrebbe almeno raddoppiato l’investimento. Motivo per felicità sia per il regista Martin Scorsese che per il CEO della piattaforma di streaming Reed Hastings e la propria squadra. L’esperienza è stata talmente buona da entrambi che i due potrebbero tornare a lavorare insieme per The Killers of the Flowers Moon, prossimo film di Scorsese.

Quest’ultima pellicola vedrà come protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert DeNiro, sicuramente sarebbe una mossa perfetta, visti i risultati di The Irishman. Paramount Pictures è la principale produttrice del progetto appena descritto, che si è accaparrata i diritti del film circa un anno fa, dando il via ad una nuova partnership con l’autore. Vi ricordiamo che The Killers of the Flowers Moon è basato sull’omonimo romanzo storico di Davide Grann.

Il romanzo racconta di misteriosi omicidi tra le popolazioni autoctone dell’Osage County nei primi anni ’20. Scorsese ha riferito: “Ci sono i cowboy con macchine e cavalli, indiani ghettizzati e una corsa al petrolio senza scrupoli“. Non vediamo l’ora di scoprire se questa partnership si farà o meno.