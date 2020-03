Shazam sta aggiungendo finalmente un’opzione molto richiesta dai suoi utenti. Sono passati quasi due anni da quando Apple ha acquisito Shazam, il software di riconoscimento musicale che tutti installano sui loro telefoni. Fino ad oggi, la piattaforma consentiva agli utenti Android di connettersi all’app Spotify per aggiungere brani alle playlist o persino riprodurli all’interno dell’app.

Tuttavia, può sembrare strano ma questo non funzionava anche per gli utenti Apple. Gli utenti di Apple Music sono delusi dal fatto che Shazam non includa l’integrazione con il loro servizio di streaming musicale preferito. La situazione non è cambiata nemmeno dopo che l’app è stata acquistata dalla società con sede a Cupertino.

Shazam, arriva finalmente una novità su Apple Music

Fortunatamente, le cose stanno per cambiare in meglio. AndroidPolice riferisce che l’integrazione di Apple Music si sta facendo strada tra gli utenti Shazam Android. Quando riceverai l’aggiornamento che aggiunge la nuova funzionalità, dovresti essere in grado di vedere l’opzione Apple Music nel menu Impostazioni dell’app.

Per utilizzarla, basta toccare il pulsante Connetti accanto al servizio e se si dispone di un abbonamento attivo, sarà possibile condividere playlist e riprodurre brani riconosciuti da Shazam. La funzione è disponibile per tutti gli utenti con un device Android.

Al momento, non è chiaro se si tratti di un semplice aggiornamento che puoi scaricare dal Google Play Store, ma sarà presto disponibile per tutti gli utenti. Quello che sappiamo è che anche gli utenti Shazam con una versione leggermente più vecchia dell’app installata stanno ricevendo questa funzione sui loro telefoni Android.