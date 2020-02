La piattaforma di contenuti in streaming Netflix, ha reso disponibile, ieri 27 febbraio 2020, la seconda stagione della serie TV Altered Carbon. Si tratta di una serie ambientata in un ipotetico futuro che avrà luogo tra 300 anni.

La nuova stagione ha portato ben 8 nuovi episodi, a cui si è anche aggiunta Alison Schapker, che interpreterà Fringe. Vi ricordo che la serie TV racconta dell’ex soldato Takeshi Kovacs. Scopriamo insieme i nuovi dettagli.

Netflix ha rilasciato la seconda stagione di Altered Carbon

La serie è ambientata in un universo invaso dalla tecnologia di ultima generazione, in cui tutto è stato digitalizzato e i corpi sono intercambiabili. Kovacs, unico sopravvissuto di un’elite interstellare di guerrieri, continuerà la sua ricerca dell’amata Quellcrist Falconer, interpretata da Renée Elise Goldsberry, mentre affronta una serie di missioni corollarie.

Nella prima stagione vi ricordo che a vestire i panni di Kovacs c’era Joel Kinnaman, ma la realtà intercambiabile dei corpi in cui viene immessa la pila corticale, vera essenza di ogni essere umano, farà sì che in questa seconda stagione il mercenario sarà interpretato da Anthony Mackie, già visto in Captain America: The Winter Soldier e in Avengers: Endgame.

La seconda stagione racconta di Kovacs, che ha passato anni alla ricerca del suo amore perduto, che viene chiamato per un lavoro su Harlan’s World, il pianeta in cui è nato, con la garanzia di poter trovare Quellcrist. In questo pianeta di trova ad indagare su una serie di omicidi, che si scoprirà hanno molti a che fare con la scompara della sua donna. Sarà aiutato dall’intelligenza artificiale Poe, ed insieme porteranno alla luce inaspettate verità su Quellcrist. Non ci resta che recarci sul sito ufficiale della piattaforma per vedere come continua la storia.