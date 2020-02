Euronics regala sconti mai visti prima con un volantino davvero invidiabile, peccato però sia attivo solamente nei punti vendita SIEM in Italia e non ovunque sul territorio nazionale, nemmeno direttamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica stesso.

La soluzione che andremo a raccontarvi direttamente nel nostro articolo, è importante ricordarlo, risulta essere accessibile solo ed esclusivamente da coloro che si ritrovano ad avere la possibilità di recarsi personalmente in negozio. Alla sua base troviamo comunque un buonissimo Tasso Zero, tramite il quale si può richiedere un prestito senza interessi, da restituire poi in comode rate fisse mensili, addebitate in automatico direttamente sul conto corrente bancario.

Volantino Euronics: le offerte rappresentano un punto di svolta

Il volantino Euronics rappresenta un punto di svolta per i consumatori, proprio perché riesce ad offrire la possibilità di accedere ad un buon quantitativo di sconti, sia su top di gamma che su smartphone appartenenti alla fascia media del mercato.

I migliori in promozione restano sicuramente Xiaomi Mi Note 10 in vendita a 599 euro, nonché Mi Note 10 Pro a 699 euro o Huawei P30 Pro a 479 euro. Le occasioni più interessanti arrivano però nel momento in cui si scende di prezzo finale di vendita, ecco quindi che possiamo parlare di Huawei Nova 5T disponibile a 349 euro, o anche di un bellissimo Xiaomi Redmi Note 8 Pro alla modica cifra di 269 euro.

Tutti gli acquisti, lo ricordiamo, possono essere completati solo ed esclusivamente nei punti vendita di proprietà del socio Euronics SIEM.