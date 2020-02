Vodafone: tante offerte per battere la concorrenza, si parte da 6 euro

Vodafone risulta attualmente la migliore azienda in Europa per quanto riguarda la telefonia mobile. I numeri infatti sono molto chiari, e evidenziano una netta superiorità di questo gestore rispetto agli altri soprattutto in merito all’estensione della sua rete 4G.

Le offerte inoltre godono di qualità e quantità allo stesso tempo, anche se qualcuno le ha sempre considerato è molto care. A tale proposito sono stati tantissimi gli utenti che hanno mollato Vodafone per passare a Iliad, il gestore del momento che però ora verrà preso di mira proprio dal provider anglosassone. Vodafone ha come obiettivo principale quello di recuperare gli utenti scappati via, e vuole farlo con le sue migliori offerte. Questi appartengono alla celebre linea Special Minuti, la quale include tre promo.

Vodafone: ecco le tre migliori offerte che potete scegliere per ritornare a far parte del gestore più famoso d’Europa

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB