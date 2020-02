L’ingegnere Jane Manchun Wong sembra avere in serbo sempre nuove funzionalità imminenti per Instagram. Ora ne sta per lanciare un’altra. Questa funzionalità è davvero interessante e riguarda tutti coloro che hanno Instagram sui cellulari Android.

L’opzione che l’ingegnere e Instagram a cui stanno lavorando ed è in attesa per essere lanciata sarà quella di consentire agli utenti di rimuovere i follower direttamente dal loro profilo Instagram. È importante sottolineare però che questa funzione era già presente per gli utenti iOS ed è disponibile già da un po’ di tempo. Mentre, per gli utenti Android, non lo era ancora purtroppo. Su Android, se desideri rimuovere un seguace fastidioso o uno stalker, devi cercarlo nel tuo elenco di follower e rimuoverlo direttamente da lì. Oppure, provare direttamente una soluzione alternativa: bloccarlo.

Instagram: gli utenti che abbiamo cancellato non sapranno nulla. Occhio alle novità disponibili

Uno screenshot di Wong conferma che non riceveranno alcuna notifica di rimozione. Per ora quindi non è possibile effettuare questa nuova soluzione sui dispositivi Android e sfortunatamente non abbiamo ancora informazioni su quando questa funzione verrà introdotta.

Però non disperate utenti Android, in questo momento su Instagram ci sono altre nuove che potrebbero interessarti: tra queste, c’è la possibilità di assegnare un nickname ad un contatto qualsiasi con cui parliamo di solito in Direct, la possibilità di rispondere a loro citandoli e quella di consultare l’elenco delle visualizzazioni per ben 7 giorni.