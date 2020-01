Scivolare nei DM di qualcuno non è mai stato così facile.

Instagram sta testando la messaggistica diretta desktop, consentendo agli utenti di comunicare via web.

“Per quelli di voi che partecipano ai DM, oggi iniziamo a testare Direct sul Web desktop“, ha dichiarato il CEO di Instagram Adam Mosseri martedì . “Per ora è solo una piccola percentuale di persone – dobbiamo assicurarci che funzioni bene – ma speriamo di portarlo presto a tutti“.

Non sono ancora stato onorato con la nuova funzione, che appare come un’icona del piano di carta (uguale all’app per dispositivi mobili) nell’angolo in alto a destra, accanto ai simboli Esplora, Mi piace e Profilo.

Sempre in modalità test, questa è una caratteristica che probabilmente rimarrà.

Jane Manchun Wong, ingegnere del software e tipster, ha individuato per la prima volta il processo all’inizio dello scorso anno , durante i suoi giorni di “dogfooding” (utilizzato dai dipendenti per identificare bug o modifiche necessarie).

Instagram: i DM possono essere molto utili anche da desktop

I Web DM sono sicuramente più sostenibili del tentativo sfortunato di Instagram di un servizio di messaggistica diretta autonomo. Direct è un’app simile a Snapchat che si apre alla fotocamera per scatti rapidi e sporchi che puoi inviare direttamente ad amici e follower.

La mossa arriva quando Facebook tenta di unire i suoi servizi di messaggistica , consentendo agli utenti di inviare messaggi su Messenger, WhatsApp e Instagram senza cambiare app.

Tutte e tre le piattaforme rimarrebbero separate, ma sarebbero riunite sotto un unico protocollo. I dirigenti speravano di finire il loro progetto all’inizio del 2020, ma i problemi tecnici potrebbero ritardare tale tempistica.