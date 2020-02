HUAWEI: l'obiettivo di AppGallery è costruire un ecosistema di app sicuro

HUAWEI AppGallery – la piattaforma di distribuzione ufficiale delle app di Huawei, offre una nuova alternativa agli utenti. Esattamente come le principali app di marketplace conosciute in tutto il mondo, HUAWEI AppGallery è disponibile in oltre 170 paesi con 400 milioni di utenti attivi mensilmente (MAU), e offre applicazioni e servizi in tutto il mondo.

HUAWEI AppGallery: una piattaforma affidabile e completa

Su HUAWEI AppGallery vengono svolti controlli di sicurezza e protezione a ciclo completo, tra cui la verifica del nome reale dello sviluppatore e un processo di revisione in quattro fasi per assicurare un funzionamento sicuro di tutte le applicazioni. Tutte le app vengono sottoposte a un rigoroso test di verifica per impedire possibili attività dannose. HUAWEI AppGallery vanta, inoltre, un sistema di classificazione in base all’età per creare un ambiente sicuro per i bambini, filtrando le app che non sono adatte alla loro fascia di età.

AppGallery vanta il più sicuro livello di verifica per isolare e proteggere i dati sensibili e la privacy degli utenti. Le informazioni personali sensibili – come i dati biometrici – non saranno mai trattate al di fuori del dispositivo Huawei, dando all’utente il pieno controllo dei propri dati personali. EMUI consente agli utenti di avere il controllo sui permessi in app. Ancora più importante è il fatto che tutti i dati degli utenti vengono anche resi anonimi e memorizzati localmente, in base alla regione d’appartenenza delle persone.

HUAWEI AppGallery: app ottimizzate per i dispositivi Huawei, per un’esperienza innovativa e intelligente

Le applicazioni scaricate da HUAWEI AppGallery sono ottimizzate per funzionare al meglio sui dispositivi Huawei. L’abilitatore chiave è HUAWEI HiAI, una piattaforma aperta supportata dall’ Intelligenza Artificiale, che riunisce le risorse software e hardware di diversi dispositivi facilitando le interazioni collaborative e di reciproco rafforzamento tra di loro.

Ad esempio, l’applicazione WPS Office utilizza la capacità di riconoscimento intelligente HiAI per ottenere un riconoscimento ottico dei caratteri a super-risoluzione oltre a saper riconoscere il testo all’interno di immagini o documenti e foto scansionate. I documenti in-app vengono oltretutto rilevati e corretti automaticamente, migliorando notevolmente la produttività.

HUAWEI AppGallery introduce un’esperienza di utilizzo e di installazione libera e fluida grazie a ‘Quick Apps’.

Quick Apps è un ecosistema di app che ospita un nuovo tipo di applicazioni che non necessitano di alcuna installazione. Garantisce una user experience fluida, funzioni potenti e aggiornamenti automatici per le pagine HTML5, il tutto consumando pochissimo spazio di memoria. Nonostante offrano agli utenti la stessa esperienza delle app native, le Quick Apps sono scritte con solo 1/5 di codice rispetto alle app Android, occupando meno spazio di memoria. Gli utenti possono quindi scaricare più di 2.000 Quick Apps invece di appena 20 apps native con solo 1GB di spazio.

Gli utenti possono anche aggiungere le loro Quick App preferite sullo schermo dei loro dispositivi per potervi accedere in modo più semplice e immediato. Le Quick Apps sono utilizzate su oltre 350 milioni di telefoni Huawei e ad oggi, ci sono più di 1.700 Quick Apps rilasciate a livello globale, con una crescita del 200% rispetto all’anno precedente.

Per tenere il passo con la tecnologia 5G, Quick App sarà gradualmente estesa a più paesi e regioni, condividendo le conoscenze, gli standard e gli strumenti di sviluppo IDE maturati dagli sviluppatori cinesi. Tutti gli sviluppatori saranno invitati a pubblicare le proprie Quick App per offrire agli utenti un’esperienza di utilizzo condivisa e senza installazione.