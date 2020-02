Google ha annunciato che sta portando uno dei suoi strumenti di test del Web più importanti su Mozilla Firefox. Faro, uno strumento di automazione open source che aiuta a testare velocità di caricamento, prestazioni ed esperienza utente del sito Web o della pagina Web è ora disponibile per il download per gli utenti di Firefox.

Annunciato nel 2016 per il browser Chrome, Lighthouse utilizza l’API PageSpeed ​​di Google per testare il rendimento di qualsiasi pagina Web e ha già oltre 470.000 download sul Chrome Web Store.

Google vuole aiutare Firefox a diventare più veloce

Un rapporto periodico generato utilizzando l’estensione viene fornito con dati temporali dal rapporto sull’esperienza utente di Google e dati di laboratorio di Lighthouse. Gli utenti sono in grado di beneficiare dei dati relativi ad aree quali velocità di caricamento della pagina, problemi di prestazioni e suggerimenti su come migliorare le prestazioni della pagina, nonché le migliori pratiche e le modifiche SEO.

I rapporti di audit di Lighthouse evidenziano anche le aree di miglioramento dei siti Web che sono estremamente popolari tra gli sviluppatori web. I punteggi sono suddivisi in varie categorie come Performance, Accessibilità, Best practice, SEO e Progressive Web App.

Informazioni dettagliate su opportunità e diagnostica sono disponibili in ciascuna rubrica pertinente e forniscono informazioni precise sui problemi che hanno portato a un punteggio basso.

Poiché Lighthouse utilizza il protocollo devtools di Chrome, esso converte tutte le operazioni del protocollo devtools di Firefox per eseguire il controllo della pagina Web. Per gli sviluppatori Web, questo è uno strumento molto utile. Sebbene sia molto difficile ottenere un punteggio elevato, fornisce numerosi suggerimenti utili su come ottimizzare un sito Web per aumentare le prestazioni dei suoi visitatori.