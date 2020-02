All’inizio del 2019, Netflix ha annunciato l’intenzione di realizzare una serie animata originale Transformers. A quanto pare l’idea era molto concreta, poiché ora è stato rilasciato un trailer ufficiale per lo show. Con una durata di quasi due minuti, il trailer offre una solida panoramica della serie, stabilendo cosa i fan possono aspettarsi dallo stile di animazione e dal tono generale dello spettacolo.

Sfortunatamente, al momento manca ancora un dettaglio tanto atteso dagli utenti, una data di uscita. La nuova serie originale si chiama ufficialmente Transformers: War for Cybertron Trilogy. Il trailer è stato rivelato nell’ambito della New York Toy Fair; mostra gli Autobot e il loro sforzo per sopravvivere in una guerra in corso con Cybertron. Purtroppo, il trailer non mostra molti dettagli e alcune caratteristiche rimangono nel mistero.

Netflix rilascia il nuovo trailer di Transfomers

I buoni ed i cattivi stanno cercando l’Allspark, secondo Netflix, che recita come parte del suo teaser: “Questa potrebbe non essere la vita che immaginavano, ma è una vita per cui vale la pena lottare”. La compagnia non ha offerto nessun altro i dettagli sullo spettacolo, tuttavia, e la sua inserzione sul sito Web di Netflix attualmente mostra solo uno strumento ‘Ricordamelo’

L’originale Netflix presenta un solido stile di animazione al computer abbinato a un tono serio. Nel trailer si nota che gli Autobot devono continuare a combattere in una guerra che, sulla base del trailer, è considerata essenzialmente senza speranza. Sebbene la trama stessa stia chiaramente seguendo la trama semplice delle opere passate di Transformers, lo spettacolo presenta l’argomento in un modo un po ‘oscuro.

Non è chiaro in questo momento quanto durerà ogni puntata della trilogia, ma una volta arrivati, sarai in grado di goderteli in streaming su Netflix.