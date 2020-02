Il prossimo smartphone economico di casa Apple, quello che molto probabilmente si chiamerà iPhone SE2 o iPhone 9, potrebbe essere lanciato a breve. Stando a quanto riferito da Bloomberg, il colosso di Cupertino presenterà il successore di iPhone SE nel corso di un evento che si terrà negli ultimi giorni di Marzo, molto probabilmente il prossimo 31 Marzo, per poi lanciarlo sul mercato il 3 Aprile. La notizia è stata poi confermata da un portale tedesco, che avrebbe citato una fonte interna ad Apple.

Quanto costerà il prossimo smartphone di casa Apple e in che misura sarà “economico”? Stando a quanto emerge da un recente report pubblicato da FastCompany, il prezzo di iPhone SE2 dovrebbe essere di 399 dollari. Insomma, un costo comunque altuccio, ma sicuramente assai inferiore rispetto ai prezzi degli attuali iPhone 11.

iPhone SE2, la qualità di Apple ma a qualche compromesso

Per poco più di quattrocento euro, dunque, dovrebbe essere possibile aggiudicarsi un iPhone, ma a qualche compromesso. Di certo non si può pretendere da uno smartphone “economico” le stesse prestazioni e le stesse funzionalità di uno smartphone top di gamma, e se quanto trapelato in Rete dovesse rivelarsi vero, allora iPhone SE2 presenterà anzitutto un aspetto non molto in linea con standard attuali, che vogliono che gli smartphone siano sono dotati di ampi display e cornici sottili; in secondo luogo, iPhone SE2 potrebbe essere privato di alcune funzionalità più all’avanguardia.

Chiariamo subito questi due punti. Per quanto riguarda l’aspetto di iPhone SE2, pare che questo sia molto simile a quello di iPhone 8, con cornici ampie, uno schermo di piccole dimensioni (rispetto agli standard attuali), con una diagonale di 4,7 pollici e tasto Home fisico.

Per quanto riguarda il secondo punto, si dice che iPhone SE2 integri il Touch ID nel tasto Home, e che non supporti neppure il Face ID. Di contro, però, il prossimo smartphone economico di casa Apple dovrebbe essere alimentato dall’A13 Bionic, il processore presente sui nuovi iPhone 11.