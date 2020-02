Da più di 10 anni, ormai, Netflix domina il settore dello streaming online. Centinaia, infatti, sono state le produzioni Original’s che, negli ultimi tempi, hanno riscosso parecchio successo fra gli utenti di tutto il mondo. Nel corso degli ultimi due anni, però, una serie TV di produzione non inglese sembrerebbe aver stracciato ogni record. Stiamo parlando della Casa di Carta, una produzione originale Netflix Spagnola che narra la storia di otto ladri, coordinati dal “Professore“, che tentano di occupare la zecca di Stato con l’obiettivo di stampare quante più banconote possibili.

Ad oggi, la casa di carta è arrivata alla sua terza stagione ma, ben presto, gli utenti potranno finalmente accedere agli episodi della quarta season. Secondo quanto dichiarato da Netflix stessa, infatti, la Casa di Carta 4 farà il suo approdo ufficiale sulla piattaforma online il 3 aprile 2020. Una data importante, quindi, che svelerà finalmente i risvolti di una storia chiusa a metà al termine della terza stagione. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli sul futuro della serie.

La Casa di Carta 4 arriva su Netflix: ecco cosa sappiamo

Negli ultimi due anni il produttore Álex Pina ci ha abituato ad una serie TV frenetica ed avvincente. A quanto pare, però, la quarta stagione in arrivo sul Netflix seguirà una storyline molto più lenta rispetto alle precedenti. Non mancheranno però i colpi di scena che, in primo piano, riguarderanno il personaggio Nairobi (come annunciato recentemente dal trailer rilasciato su YouTube).

Di recente, inoltre, alcune indiscrezioni sembrerebbero confermare che la produzione è già al lavoro sulla quinta e sesta stagione. Non ci resta quindi che attendere i prossimi mesi per scoprire ulteriori novità.