Android: 4 applicazioni esclusive sono gratis solo oggi sul Play Store

Android garantisce tantissime soluzioni utili agli utenti che frequentano la piattaforma mobile più conosciuta ed utilizzata al mondo. Infatti oggigiorno sono oltre 2,5 miliardi gli utenti che utilizzano il robottino verde in pianta stabile sul proprio smartphone. Questo deriva ovviamente da una grande crescita del sistema operativo mobile, il quale è riuscito a lasciarsi alle spalle grandissima realtà come ad esempio iOS di Apple.

Ovviamente il merito è dei tanti aggiornamenti che hanno migliorato la sicurezza e la stabilità di una piattaforma che ad oggi non ha bisogno di presentazioni. Google ha fatto un gran lavoro, soprattutto pensando agli utenti che ogni giorno si rapportano ad Android e ai suoi servizi. Uno di questi è il Play Store, il quale a detta di molti è il market più fornito in assoluto per quanto concerne film, libri, app e giochi di ogni genere.

Spesso però a destare lo stupore del pubblico per intero sono le tante offerte sui contenuti a pagamento. Proprio oggi Android offre diversi titoli gratis, i quali torneranno a pagamento a partire dei prossimi giorni.

Per avere le migliori offerte Amazon con i migliori codici sconto, ecco il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android, solo per oggi ci sono 4 titoli a pagamento offerti gratis sul Play Store di casa Google

Ancora una volta nella nostra breve lista potrete trovare tutti i titoli a pagamento offerti gratis solo per questa giornata o per poco altro tempo. Ci sono ovviamente tutti i link che vi condurranno al Play Store per il download ufficiale.