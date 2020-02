WhatsApp: la nuova truffa vi estorce soldi dal credito telefonico

Le notizie provenienti dal mondo in merito alle tante problematiche giornaliere, non sono le sole a preoccupare gli utenti. Infatti anche rapportandosi al web in generale, si potrebbe incappare in vicissitudini non di poco conto. Queste possono essere create anche da WhatsApp, seppur in maniera indiretta dato che non è colpa della piattaforma. Sono tanti gli utenti che invece di limitarsi a messaggiare, decidono di creare delle truffe volta a rubare soldi dal credito o dal conto delle persone.

La sicurezza è di molto migliorata, ma non a tal punto da debellare queste situazioni, le quali continuano a mostrarsi all’interno della chat. Molte persone in questi giorni hanno segnalato una nuova truffa, la quale starebbe girando all’interno della chat in maniera molto veloce.

WhatsApp, la nuova truffa promette super sconti sui nuovi iPhone ma non fa altro che derubarvi del vostro credito residuo

Da diversi giorni a questa parte, tantissimi utenti hanno trovato in chat un nuovo messaggio che riconduce direttamente ad una pagina. Qui, dove tutto sembra ben organizzato, ci sono degli sconti di cui poter usufruire per acquistare un iPhone a metà prezzo. Soprattutto gli utenti più ingenui ci sono cascati, non conoscendo le reali intenzioni del testo.

L’obiettivo di chi ha ideato tale truffa era quello di portare le persone a cliccare su un link all’interno del sito indicato nel messaggio. In questo modo sono state tantissime le persone che si sono ritrovate inondate di abbonamenti a pagamento che hanno pertanto decurtato il credito residuo dalla loro SIM.