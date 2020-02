Riuscire a trovare l’app migliore per messaggiare non è semplice quando in mezzo si trovano Telegram e WhatsApp. Il team di sviluppo Facebook ha monopolizzato la scena ma Google non si è arresa e contando sul grande numero di suoi utenti mobile sfodera gli SMS 2.0.

Non sentiremo parlare dei soliti messaggi da 160 caratteri privi di elementi digitali e simpatici per arricchire le conversazioni. Ciò con cui avremo a che fare sarà una nuova versione delle chat, improntata sulle nostre abitudini ed arricchita da nuovi elementi caratteristici unici ed inimitabili da tutti gli altri. Ecco di cosa si tratterà.

Gli SMS 2.0 di BigG salutano i record di WhatsApp e Telegram, cambia tutto con le chat 2020

La classica app Messaggi per dispositivi Android ha ottenuto negli anni una serie di importanti update. Innegabile che si tratti della migliore app per gestire i messaggi corti. Ma la supremazia di soluzioni come Messenger di Facebook e WhatsApp non è contestabile. Google si è stranita a questi contesti ma ora è arrivato il momento di cambiare.

Nel cambiare prevede le chat Android, strumenti che annunciano l’uso di emoji, Sticker, GIF, testo formattato e soluzioni per la condivisione e l’uso incrociato di chiamate vocali e video chiamate. Tutto molto familiare.

Ciò che sarà diverso si configurerà con la mancanza di server, il che significa che si dovrà trovare una nuova opzione per la sicurezza. Ma l’uso del 2G ha un suo vantaggio. Difatti non andremo in contro a down di rete in quanto il segnale GSM sarà sempre disponibile al 100% e non dipenderà da server ma dalle stesse antenne che usiamo ogni giorno per chiamare ed inviare SMS.

Francia e Gran Bretagna sono già alla fase di test che presto porterà tutte queste funzionalità a bordo dei nostri amati telefoni del robottino verde.