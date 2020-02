Nel corso del 2019, gli utenti sono incorsi in due diverse tornate di rimodulazioni: una prettamente estiva, e l’altra da individuarsi nel tardo autunno, sino alla fine dell’anno.

Il modus operandi degli operatori storici come Tim, Wind, Tre e Vodafone quindi non si è modificato neppure con la forte concorrenza di Iliad, che da contratto non prevede possibilità di modificare il costo delle offerte già attive sulle SIM degli utenti. Anzi, altri gestori ne hanno seguito l’esempio, andando a modificare gli importi che i clienti avrebbero corrisposto, e in particolare ci riferiamo a Fastweb e Tiscali, protagonisti delle rimodulazioni di fine anno.

Anche il 2020, però, non sarà esente da queste dinamiche, e anzi si apre subito con una serie di nuovi aumenti per gli utenti italiani. Eccoli nel dettaglio.

2020 di rimodulazioni: si inizia già da febbraio con questi operatori

Tim è uno dei primi operatori ad inaugurare la nuova stagione di modifica nei costi delle offerte. Certamente nulla di cui andare fieri, e gli aumenti andranno a toccare prevalentemente tariffe base, con una maggiorazione prevista di 1,99 euro. La giustificazione corrisponde alla volontà di “continuare ad investire sulla qualità della rete”.

Sulla base delle segnalazioni degli stessi utenti, i piani interessati sarebbero TIM Base New, TIM Light, TIM 12. La rimodulazione dovrebbe aver luogo a partire dal 27 febbraio 2020.

Vodafone ha già attuato prima di Natale il proprio piano di rimodulazioni. Ha infatti maggiorato di 2 euro le offerte Internet Unlimited ed Internet Unlimited+, rispetto ai precedenti prezzi di rinnovo mensile.

Dal 1° gennaio, inoltre, Wind-Tre ha messo in atto rimodulazioni sui propri piani per la rete fissa, i cui costi saranno aumentati di 2 euro. Le offerte coinvolte corrispondono a 3 Internet, 3 ADSL, 3 FIBER, Absolute, Absolute ADSL 20 Mega, Absolute ADSL Affari, Absolute ADSL Affari 20 Mega, Absolute ADSL Mega, Absolute Affari, Absolute VoIP MB, Absolute+, All Inclusive, All Inclusive 120, All Inclusive 120 Affari, All Inclusive Affari, All Inclusive Unlimited, All Inclusive Unlimited Affari, INFOSTRADA TUTTO INCLUSO, TuttoIncluso, TuttoIncluso 20 MEGA, TuttoIncluso 20 Mega Affari, TuttoIncluso Affari, TuttoIncluso Gold Affari, TuttoIncluso Gold ISDN Affari, TuttoIncluso ISDN Affari, TuttoIncluso Mega e WIND Internet.