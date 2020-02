I clienti Iliad e MVNO che procedono con il trasferimento del numero all’operatore virtuale di Vodafone hanno la possibilità di ottenere l’offerta ho Mobile a soli 5.99 euro al mese, ricevendo ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

70 GB di traffico dati in 4G Basic

ho Mobile: offerta incredibile per i clienti Iliad e MVNO che effettuano la portabilità del numero!

L’offerta dedicata ai clienti Iliad e MVNO dal low cost ho Mobile prevede una spesa mensile di soli 5,99 euro e include anche i servizi extra. Tutti i clienti, quindi, possono usufruire dei seguenti servizi aggiuntivi senza andare incontro ad alcuna spesa: l’avviso di chiamata, il trasferimento di chiamata; la navigazione hotspot, il servizio sms ho. chiamato e il numero 42121 per conoscere il credito residuo.

L’operatore permette di ottenere gratuitamente anche la sua app ufficiale, tramite la quale i clienti possono richiedere il trasferimento del numero al momento dell’acquisto della nuova SIM; richiedere l’eventuale rinnovo anticipato della tariffa; e monitorare lo stato di quest’ultima.

L’attivazione può avvenire tramite modalità differenti. I clienti, infatti, hanno la possibilità di acquistare la nuova SIM recandosi in uno dei punti vendita del gestore; oppure effettuando l’accesso al sito ufficiale. Procedendo con l’acquisto online è possibile richiedere il ritiro presso una delle edicole convenzionate, o ricevere la SIM tramite corriere. In tutti i casi è prevista una spesa iniziale di 0,99 euro per la scheda e di 5,99 euro per la prima ricarica da effettuare per poter saldare il primo rinnovo della promozione.