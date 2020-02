Il cartello messicano torna in onda con una nuova serie su Netflix. Le nuove puntate di Narcos Messico andranno in onda tra pochi giorni. Sul web piove una pioggia di anticipazioni ed informazioni su quella che si conferma come la serie più attesa di questa prima parte di 2020. I nuovi episodi andranno in onda tra meno di una settimana dopo la pubblicazione del recente trailer di lancio che riproponiamo a chiusura di post in versione integrale.

Narcos Messico stagione 2: prepariamoci a vederne delle belle su Netflix

Carlo Bernard e Doug Miro hanno realizzato una serie di grande successo. Le dinamiche di questa nuova epopea del narcotraffico terranno alta l’attenzione dei fan che già si sono scatenati online dopo l’annuncio dell’arrivo degli episodi a partire dal prossimo 13 Febbraio 2020.

Il genere poliziesco e biografico avviato con Pablo Escobar continua ad affascinare e tenere alto l’interesse verso il nuovo cartello di Guadalajara in Messico. Cambiano i personaggi e le ambientazioni ora in stile anni ’80 ma la guerra tra i Narcos locali è sempre più feroce.

Felix Gallardo è ancora il protagonista di un impero miliardario fondato sul mondo della droga e del crimine. Esporta tonnellate di cocaina, eroina e marijuana tramite i suoi corrieri negli USA.

Previsti 8 episodi per questa nuova serie in onda tra meno di una settimana. Nel cast anche l’agente della DEA Walt Breslin, interpretato da Scoot NcNairy, sopravvenuto allo storico Micheal Pena. Anche questi come il precedente ha tutta l’intenzione di porre fine al cartello ed alla violenza che ogni giorno albeggia sulle strade messicane.