La produzione originale Netflix, basata sull’omonima serie di romanzi polacca, The Witcher ha ottenuto già un gran successo, acquistando anche il primato della maggior serie TV visualizzata sul servizio streaming. Nota per aver congiunto pressoché amorevolmente sia i fan della saga videoludica che quelli della produzione letteraria, la serie tv con protagonista Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia è in produzione per un sequel, ma anche per un nuovo progetto.

Confermato da ormai qualche giorno infatti, la saga di The Witcher verrà arricchita anche da un anime con protagonista un personaggio ancora sconosciuto ai fatti avvenuti nei primi 8 episodi o, almeno, in parte.

The Witcher: l’anime ripercorrerà la storia di Vesemir

Ad aver rivelato che il protagonista della nuova produzione sarà Vesemir pare essere stato lo stesso Netflix, attraverso uno spoiler casuale che però appare molto strategico. Per chi non conoscesse i romanzi o i videogiochi, Vesemir non è che il maestro di Geralt, colui che ha formato fin da piccolo il protagonista della serie TV.

Il nuovo prodotto acquisterà, quindi, la denominazione di The Witcher: Nightmare of the Wolf e verrà curato dalla stessa showrunner Lauren S. Hissrich e lo sceneggiatore Beau DeMayo. L’animazione, a sua volta, verrà gestita da Studio Mir, il quale risulta essere già rinomato per aver collaborato con il servizio streaming per la realizzazione di Voltron: Legendary Defender.

Una nuova visione del Continente potrà, quindi, essere offerta a tutti i fans che sono rimasti ammaliati dalla storia di Geralt, Jaskier, Cirilla e Yennefer.