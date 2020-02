Da diversi anni, ormai, Google Chrome rappresenta un servizio di fondamentale importanza per milioni di consumatori in tutto il mondo. Ad oggi, infatti, il Browser web offerto dal colosso della Mountain View è stato definito dalla critica mondiale come il Browser più completo di sempre. Tutto ciò è dovuto principalmente allo lavoro svolto dagli sviluppatori di Google che, costantemente, aggiornano la piattaforma introducendo continue novità.

Non a caso, infatti, già nelle prime settimane del 2020 Google ha rilasciato un importante aggiornamento che, di fatto, ha introdotto delle novità uniche all’interno di Chrome. Scopriamo quindi di seguito tutti i dettagli del recente update.

Google Chrome: milioni di utenti apprezzano l’ultimo aggiornamento

È risaputo che il 2020 sarà l’anno dell’innovazione tecnologica e, ovviamente, Google non vuole mancare all’appello. Nelle ultime settimane, infatti, il team di sviluppo che si nasconde alle spalle del colosso Americano sta lavorando duramente per rilasciare nuovi contenuti esclusivi che fanno gola ai principali competitor. Dopo il recente lancio dell’Intelligenza Artificiale all’interno di Gmail, ora è il turno di Google Chrome.

Il nuovo aggiornamento, infatti, ha fortemente migliorato la gestione dei download. Da questo momento in poi, quindi, l’utente potrà accedere ai file scaricati (come ad esempio foto, video, musica, documenti, e via dicendo) direttamente da una sezione apposita in cui questi ultimi vengono raggruppati e catalogati. Di conseguenza ogni utente potrà facilmente raggiungere i file a cui è interessato, senza dover navigare fra tutti i download.

Stando a quanto segnalato da alcuni data miner, inoltre, all’interno dell’aggiornamento sono già presenti delle nuove funzionalità che, con molta probabilità, verranno sbloccate nei prossimi mesi. Per testare quindi la nuova versione beta di Chrome vi basterà scaricare ed installare il file APK dal seguente link.