Samsung: annunciata per sbaglio l’uscita del Galaxy Home Mini

Google: i dettagli che sono stati rilasciati del nuovo Galaxy Home Mini

Secondo il rilascio, catturato da Android Police , il Galaxy Home Mini supporterà i comandi vocali Bixby . Sarai in grado di inviare e ricevere messaggi senza connettere il tuo smartphone. Rileverà le emergenze, come incendi o perdite, e fornirà notifiche quando un apparecchio non funziona. Offrirà alcuni dei vantaggi sonori di cui la Galaxy Home ancora in arrivo si vantava, grazie agli altoparlanti AKG.

Dei rumor dicevano che ci poteva essere un possibile lancio del nuovo prodotto durante il CES 2020. Tali voci di corridoio però rimasero tali, non abbiamo avuto più notizie fino ad oggi.

Questa notizia è in linea con quanto abbiamo ascoltato. Tutto ciò suggerisce che Samsung potrebbe annunciare l’oratore intelligente al suo evento Unpacked della prossima settimana. Tuttavia, dovremmo ricordare che Samsung ha annunciato per la prima volta il Galaxy Home più grande 18 mesi fa. Il dispositivo pertanto non è ancora disponibile . Mentre abbiamo visto il Galaxy Home più grande al CES 2019 , non è stato incluso nell’ultimo evento Unpacked di Samsung, e non siamo ancora sicuri se sia in programma per la prossima settimana.