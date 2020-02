Nel corso dei prossimi mesi il palinsesto Netflix potrebbe arricchirsi con l’apparizione della Stagione 6 di Black Mirror anticipata da alcune nuove indiscrezioni. Il colosso dello streaming mondiale si prepara a rinnovare una serie televisiva apprezzata in tutto il mondo. Mancano annunci ufficiali ma i rumor indicano movimento. Scopriamo che cosa potrebbe succedere.

Black Mirror 6: annunci non ufficiali per la serie 6

La nota Serie TV tratta dei pericoli della tecnologia e probabilmente lo continuerà a fare entro i prossimi mesi. In mancanza di un annuncio ufficiale da parte della casa di regia ci si affida ai pettegolezzi che delineano l’apparizione della nuova stagione la cui messa in onda sarebbe programmata entro fine anno per tutti i clienti con account Netflix attivo.

L’ultima stagione è stata pubblicata nel 2019. Passano i giorni e nulla sembra fare presagire un ritorno in grande stile dei personaggi. I fan sono in attesa di un annuncio che dia loro speranza. Il team della serie affascina in quanto è molto attuale. Si parla di tecnologia, qui descritta come un focolaio di pericolo per le nostre vite. Uno scenario che cambia in continuazione e che si rende appetibile al grande pubblico.

Da ciò che è emerso dalle voci di corridoio pare che la sesta stagione sia in programma dopo un finale di quinta stagione che ha lasciato intendere la presenza di un seguito. Impossibile averne la certezza, considerando anche la pubblicazione del film “Bandersnatch”.

Le informazioni non sono aggiornate e confermate. La possibile pubblicazione dovrebbe avvenire entro Dicembre 2020 a meno di ulteriori sorprese ed anticipazioni.