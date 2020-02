Coloro che hanno avuto modo di sperimentare il fastidio di comunicare con qualcuno che indossa gli auricolari, potranno essere più comprensivi in merito alla faccenda. L’uso costante degli smartphone ci ha portato moltissime volte a perdere il contatto con la realtà in molti modi diversi. L’isolamento creato dagli auricolari è uno di questi modi, ma non tutti (direi anche giustamente) si prestano a questa cosa.

Ecco cosa è successo in un bar a causa di questi AirPods

Per chi non lo conoscesse, esiste un sito chiamato The Take Out, in cui vengono pubblicate quotidianamente notizie sul mondo del cibo. Il sito presenta una rubrica chiamata The Salty Waitress (la cameriera Salty) in cui è possibile porre domande sul buon comportamento da usare quando si va a mangiare fuori, sia con chi ci serve che di fronte a coloro che ci accompagnano. Un utente di nome Kevin ha raccontato questo episodio capitato a lui stesso in cui un barista si sarebbe rifiutato di servirlo fintanto che avesse tenuto addosso gli AirPods, anche solo in un orecchio. Ecco riportata la domanda di Kevin:

Dear Salty, I was at the coffee shop counter, and the cashier wouldn’t take my order until I took off my AirPod! And it was only in one ear! Am I the asshole here?

La risposta di Salty è stata molto esauriente. Per quanto una telefonata possa essere importante, per quanto ciò che ci tiene occupati al telefono in quel momento abbia rilevanza, i camerieri sono esseri umani che meritano rispetto per il lavoro che stanno facendo per noi. Come noi clienti esigiamo rispetto e attenzione da coloro che in questo caso ci stanno servendo, lo stesso dobbiamo dare noi per primi, in questo e in qualunque altro tipo di servizio. Ma non si tratta solo di questo: una maggiore attenzione potrebbe evitare di commettere errori durante l’ordine, cosa molto frequente in circostanze simili. In sostanza il consiglio di Salty è stato chiarissimo: Quando state parlando con un cameriere, un barista o un cassiere, interrompete per un momento le comunicazioni con lo smartphone e prestate attenzione. Non sarà quella manciata di secondi a cambiare le sorti della vostra giornata ma vi farà sembrare senza dubbio più umani.