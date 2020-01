Anche OPPO ha un suo smartwatch. Questo, con molta probabilità, potrebbe essere presentato nel corso del Mobile World Congress, dal momento in cui l’azienda ha promesso di prender parte alla conferenza.

Nelle scorse ore, è stato proprio Brian Shen (vicepresidente OPPO) ad aver condiviso in Rete la prima immagine dello smartwatch, del quale, purtroppo, ancora non se ne conosce il nome. E stando a quanto viene mostrato nell’immagine, pare proprio che OPPO abbia in mente uno smartwatch dall’aspetto molto simile a quello di un prodotto molto affermato in questo mercato: Apple Watch.

OPPO pubblica in Rete l’immagine del suo primo smartwatch. Bello, ma con un design già visto

Come si può notare, il design dello smartwatch di OPPO sembra essere caratterizzato da uno schermo quadrato con bordi curvi molto simile allo smartwatch di Cupertino. Rispetto a questo, che presenta una corona ed un solo tasto sul lato, lo smartwatch di OPPO è dotato di due tasti separati da una piccola fessura, all’interno della quale è possibile notare un piccolissimo foro. E’ probabile che si tratti del microfono, e che dunque il dispositivo permetta di parlare attraverso di esso, magari per interagire con l’assistente vocale di Google o effettuare chiamate senza utilizzare lo smartphone.

Per il momento, non sappiamo quali potrebbero essere le caratteristiche di questo nuovo dispositivo. Nel corso dell’INNO Day, però, OPPO ha parlato di eSIM, per cui è probabile che il primo smartwatch dell’azienda possa supportare questa particolare tecnologia. Insomma, non ci resta che attendere il Mobile World Congress per saperne di più.