La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha recentemente annunciato che modificherà il metodo di visualizzazioni dei propri contenuti on demand in abbonamento.

Come ben saprete ogni mese la piattaforma rilascia dei nuovi contenuti e questi, delle volte hanno un minimo di visualizzazioni da raggiungere per poter essere rinnovati. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix modifica i metodo di visualizzazione dei propri contenuti

Il colosso dello streaming, in una lettera agli azionisti di qualche giorno fa ha annunciato grandi cambiamenti. In particolare, cambia il metodo di conteggio delle visualizzazione. Questo per fare in modo che un contenuto venga conteggiato come visualizzato, anche se viene visto per soli 2 minuti. Prima di questo cambiamento, un contenuto doveva essere visto per almeno il 70% per essere considerato visto.

Tenere la barra al 70%, per Reed Hastings, non era più un parametro fedele. Ecco la sua dichiarazione: “Così facendo, i titoli brevi e i titoli lunghi saranno considerati alla stessa maniera, livellando il campo per tutti i contenuti. Ad esempio, con la nuova metrica sappiamo che 45 milioni di abbonati hanno scelto di guardare Our Planet, rispetto ai 33 milioni risultanti sotto la metrica precedente“.

Sicuramente questa logica avrà delle conseguenze sia per gli sceneggiatori che per gli spettatori. I primi si ritroveranno a dover pensare a due minuti di altissima tensione iniziale, per evitare che l’utente cambi programma. Quest’ultimo invece, se decidono di scartare il contenuto anche solo due minuti ed 1 secondo, si ritroveranno l’algoritmo compromesso. Non ci resta che attendere maggiori informazioni su questo nuovo metodo.