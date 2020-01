Facebook sta cercando di limitare i confini tra il suo social network e la sua divisione di realtà virtuale con l’ultimo aggiornamento di Oculus. Ora, quando navighi su Facebook o quando ti trovi nell’interfaccia di Oculus Home, vedrai le classifiche dei tuoi giochi preferiti direttamente nel feed.

La grande svolta qui non è solo l’inclusione delle classifiche nel feed di gioco. Le classifiche su Oculus ora mostreranno i punteggi migliori dei tuoi amici di Facebook. I giochi possono integrarsi direttamente con Facebook e pubblicare i tuoi punteggi affinché gli amici possano competere con te.

Oculus Rift sempre più legato a Facebook

La funzione, annunciata all’OC6 lo scorso autunno, aggiunge il supporto per i giochi che sono in grado di integrarsi con il tuo profilo Facebook pubblicando i tuoi punteggi migliori per tutti i tuoi amici. Ciò significa anche che sarai in grado di vedere facilmente quando i tuoi amici battono il tuo punteggio. Mentre le classifiche mondiali sono fantastiche, a volte è divertente competere con le persone che conosci.

L’integrazione della classifica è solo uno dei tanti passi che Facebook ha fatto lo scorso anno per integrare ulteriormente il suo social network nei principali sistemi Oculus. Una volta, gli account dell’hardware VR e Facebook erano sistemi completamente separati e non potevano integrarsi. Adesso, Facebook richiede che tu abbia un account Facebook collegato a Rift per ottenere tutte le funzionalità social, tra cui chat tra amici.

Data la popolarità di Facebook in tutto il mondo, così come il significativo aumento della market share che Oculus ha visto dal lancio di Oculus Quest, non sorprende vedere Facebook aggiungere una serie di queste funzionalità.