In Russia cade l’impero informatico criminale di un famoso hacker

Burkov è stato arrestato nel 2015 in un aeroporto vicino a Tel Aviv. Nel 2017, un tribunale distrettuale israeliano ha approvato la sua estradizione negli Stati Uniti, ma la Russia ha combattuto questa decisione per anni. Come sottolinea Krebs sulla sicurezza , il governo russo potrebbe temere che Burkov ne sappia troppo.

Alla fine del 2019, Burkov è stato estradato negli Stati Uniti e, secondo la Procura degli Stati Uniti, si è dichiarato colpevole di accedere a frode e cospirazione dei dispositivi per commettere intrusioni informatiche, furto di identità, frode via filo e accesso a dispositivi e riciclaggio di denaro. Rischiava fino a 15 anni di prigione quando venne condannato l’8 maggio.

Burkov gestiva un sito web chiamato Cardplanet, che vendeva i dati delle carte, molti dei quali appartenevano a cittadini statunitensi. Gestiva anche DirectConnection, un sito Web solo su invito, in cui i criminali informatici d’élite potevano pubblicizzare beni rubati, come l’identificazione personale di informazioni e software dannoso, nonché servizi come riciclaggio di denaro e hacking. Secondo la Procura degli Stati Uniti, i membri dovevano essere garantiti da tre membri esistenti e fornire una somma di denaro, normalmente $ 5.000, come assicurazione.