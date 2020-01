Per tantissimi utenti, finalmente, manca sempre meno alla versione definitiva di Android 10. Il nuovo software ideato e sviluppato dal colosso di Mountain View è già stato provato da alcuni utenti che hanno ricevuto la versione beta, mentre altri utenti hanno avuto la fortuna di ricevere la versione definitiva già da qualche settimana.

Android 10: ecco quali sono gli smartphone idonei alla nuova versione

Tutti i consumatori in possesso di uno smartphone Samsung possono godere dei nuovi e fantastici vantaggi della nuova versione se in possesso di uno dei seguenti modelli: S10, S10+, Galaxy S10e, Note 9, Note 10, S9, S9+, A80, A70, A60, A50, Galaxy A40, A30, A20e, Galaxy A10, A9, M20, M30, Tab S5e, Tab S4, Galaxy Tab A 10.1 e Samsung Galaxy Tab A 8.0.

Anche alcuni consumatori in possesso di uno smartphone Xiaomi e Redmi possono usufruire dei vantaggi della nuova versione; in particolare: Xiaomi Mi A2, Mi A2 Lite, Xiaomi Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi 8, Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition, Mi 8 Explorer Edition, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro e POCOPHONE F1.

Possono utilizzare la nuova versione anche coloro in possesso di uno smartphone targato One Plus; in particolare: One Plus 7, One Plus 7 Pro, 6, 6T, 5T e One Plus 5. Degli smartphone Huawei e Honor sono idonei, invece, i seguenti modelli: P30, P30 Pro, Huawei P30 Lite, P20, P20 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Mate 20 X, Huawei Mate 20 X 5G, Huawei Mate 20 RS Porsche Design, Mate 20 Lite, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate 10 Porsche Design, Huawei P Smart 2019, Huawei P Smart+ 2019, Huawei P Smart Z, HONOR 20, HONOR 20 Pro, 20 Lite e HONOR View20.

Della gamma Google sono idonei i modelli: Google Pixel, XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, 3, Pixel 3 XL, 3a e Pixel 3a XL. I modelli Motorola e Lenovo idonei, invece, sono: Moto G7, G7 Plus, Moto G7 Play, G7 power, Moto Z3, Moto Z3 Play, Moto G6 Plus, G6, G6 Play, Moto E5 Play, Motorola ONE, One Vision, One Power e Lenovo Z5.

Dei dispositivi LG e Nokia sono idonei alla nuova versione di Android 10 i seguenti modelli: LG G8 ThinQ, G8s ThinQ, LG 5V50 ThinQ 5G, LG G7 ThinQ, V40 ThinQ, Nokia 3.1, 5.1, 6.1, 6.1 Plus, Nokia 6.2, 7 Plus, 7.1, 8.1, 8 Sirocco, 9 PureView.

Degli smartphone Oppo e Realme sono idonei: Oppo Reno, Reno 10x Zoom, Reno 5G, Oppo Find X, R15 Pro, RX17 Pro, RX17 Neo e Realme 3. Anche alcuni consumatori in possesso di uno smartphone Sony e Asus possono sfruttare i vantaggi della nuova versione; in particolare: Xperia 1, 10, 10 Plus, XZ1, XZ1 Compact, Xperia XZ2, XZ2 Compact, XZ2 Premium, XZ3, Asus Zenfone 6, 5, 5Z Asus Zenfone Max Pro M2, Zenfone Pro M2 e Asus Rog Phone 2.

Infine, alla lista si aggiungono alcuni modelli targati BQ, Essential e General Mobile: BQ Aquaris X2 Pro, BQ Aquaris X2, Essential Phone PH-1, General Mobile GM 9 Plus, GM 9 Pro, General Mobile GM 8 e General Mobile GM 8 Go.