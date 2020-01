Whatsapp è una delle piattaforme più utilizzate in tutto il mondo perché permette uno scambio di messaggi di testo (e non solo) in modo facile, veloce e tramite una connessione Internet. Gli utenti di tutto il mondo si affidano a lei per una comunicazione proficua, ma a quanto pare un nuovo aggiornamento potrebbe far perdere numerosi utenti.

La stessa applicazione ha comunicato l’arrivo di un nuovo aggiornamento, molto più potente per introdurre una sicurezza maggiore all’interno dell’app. Si tratta di un upgrade necessario per tutelare maggiormente la privacy degli utenti e per ridurre notevolmente gli eventuali attacchi da parte degli hacker.

Aggiornamento Whatsapp: purtroppo alcuni utenti devono dire addio all’app

La famosa piattaforma di messaggistica istantanea, Whatsapp, nelle prossime settimane diventerà obsoleta per alcuni smartphone. Per quale motivo? L’applicazione riceverà un nuovo e potente aggiornamento, un duro lavoro di un gruppo di sviluppatori per diverso tempo, che renderà la piattaforma molto più sicura.

I consumatori che saranno in possesso di un dispositivo piuttosto datato potrebbero non accedere mai più alla piattaforma di messaggistica istantanea. In particolare, coloro che non potranno più utilizzarla saranno coloro con un dispositivo Android aggiornato alla versione 2.3.7 (o precedenti versioni) e coloro che saranno in possesso di un dispositivo Apple aggiornato alla versione 7 di iOS (o precedenti versioni).

Secondo quanto dicono alcune indiscrezioni, l’arrivo di questo nuovo aggiornamento è previsto per il primo di Febbraio di quest’anno. La famosa piattaforma di messaggistica istantanea potrebbe perdere innumerevoli utenti affezionati ai loro smartphone.

Non resta che attendere per ulteriori comunicazioni ufficiali.