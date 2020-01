Vodafone Happy Friday: nuovo regalo e 3 Special fino a 50GB

Il lavoro di Vodafone in questi mesi non è stato facile, dal momento che l’obiettivo era quello di recuperare tanti utenti scappati via. La concorrenza, soprattutto quella di Iliad, è stata davvero estrema dal momento che con le sue offerte il gestore francese ha rubato molti clienti al gestore anglosassone.

Ora, dato che è venerdì, è arrivato un nuovo regalo grazie all’iniziativa Happy Friday. Collegandovi all’applicazione MyVodafone potrete infatti scoprire qual è la sorpresa di oggi per tutti voi utenti Vodafone. Ovviamente noi ve la anticipiamo dicendo che si tratta di uno sconto del 35% per l’acquisto di un Voucher Sconto volo e volo + hotel su volagratis.com

Per utilizzare il tuo codice vai su volagratis.com, clicca su Gift Card nel menu e poi su Voucher Sconto. Potete scegliere anche una gift card dal valore di 20 euro su lastminute.com.

Nel frattempo sono disponibili anche tre promozioni che già conoscete ma questa volta con un prezzo irrinunciabile.

Vodafone: le migliori 3 offerte del momento per recuperare tutti gli utenti scappati via

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB