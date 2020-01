Vodafone lancia le sue 3 Special a partire da 6 euro fino a 50GB

Vodafone non si trova certamente in un periodo top della sua carriera in Italia, anche se non si può parlare assolutamente di crisi. Il lieve calo di utenti e dovuto al rialzo delle quotazioni degli altri gestori, tra i quali Iliad sembra spuntarla su tutti. Infatti questa nuova azienda è riuscita a rubare tantissimi utenti anche il colosso anglosassone che però ora cerca in ogni modo la vendita con le sue promozioni migliori.

Proprio a tal proposito Vodafone ha deciso di ripristinare alcune delle sue offerte storiche ma con prezzi nettamente più bassi. Ecco quindi che ritornano 3 Special ma con prezzi low cost in modo da favorire il rientro delle persone scappate via in questi mesi.

Vodafone sorprende pubblico e concorrenza: le tre Special arrivano a prezzo minimo, pronti al rientro?

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB