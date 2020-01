La serie televisiva statunitense The Witcher sembra aver fatto innamorare tantissime persone che utilizzano la piattaforma di streaming online Netflix sostenendo un abbonamento mensile. Il successo strepitoso che ha permesso a Lauren Schmidt Hissrich, ideatrice della serie tv, di proseguire la trama con una nuova stagione.

The Witcher è una serie televisiva basata sulla Saga di romanzi di Geralt di Rivia e racconta di un mondo abitato da esseri umani, elfi, nani e tante altre specie magiche. Questo mondo è instabile poiché le razze civilizzate devono combattere continuamente con le minacce in grado di ucciderle: i Witcher.

La serie televisiva di cui in molti discutono prosegue con una seconda stagione e a confermarlo è la stessa Lauren. Eccovi svelati maggiori dettagli a riguardo.

The Witcher: presto arriverà una seconda stagione, ecco i dettagli

“Sono molto emozionata perché, ancora prima che gli spettatori abbiano la possibilità di guardare la prima stagione, siamo già in grado di confermare che torneremo nuovamente nel Continente per continuare a raccontare la storia di Geralt, Yennefer e Ciri e mostrare il meraviglioso lavoro del cast tecnico ed artistico.” Questo è il messaggio pubblicato da Lauren Schmidt Hussrich che ha deciso di prolungare la trama con una seconda stagione ancora prima di mandare la prima stagione su Netflix. Per quale motivo? Beh, i tempi di produzione per un genere fantasy sono molto più lunghi di un qualsiasi altro genere.

Fortunatamente, il successo riscosso dalla prima stagione ha permesso di sostenere ulteriori spese per questa seconda produzione.

Secondo quanto dicono le indiscrezioni che girano in rete, l’ideatrice della serie televisiva ha deciso di rinnovare la seconda stagione con altri otto episodi. Le riprese dovrebbero iniziare a breve, nella seconda metà di Febbraio 2020 all’incirca.

Per quanto riguarda i personaggi, invece, sono stati confermati anche per la seconad stagione: Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer) e Freya Allan (Ciri); invece, potrebbero essere confermati anche i ruoli di: Joey Batey (Ranuncolo), Eamon Farren (Cahir), Mimi Ndiweni (Fringilla), Anna Shaffer (Triss) e MyAnna Buring (Tissaia).