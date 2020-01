La piattaforma di contenuti in streaming Netflix come ben saprete, propone ogni mese dei nuovi contenuti all’interno del proprio catalogo. Si tratta di opere originali e non originali del colosso.

Dopo la notizia degli scorsi giorni secondo la quale il colosso avrebbe intenzione di non permettere più account condivisi, godiamoci alcuni film molto interessanti previsti per il mese in corso.

Netflix: i film da non perdere durante questo mese

Partiamo subito con Silence, film di Martin Scorsese del 2016 che racconta di un viaggio sia metaforico che concreto, verso tutto quello che può dare un significato all’esistenza dell’uomo. Si tratta di un lavoro che al suo interno riversa una commistione di culture, credenze e linguaggi differenti, che rendono ancora più mistico il percorso dei personaggi. Passiamo poi al film Un Sogno chiamato Florida, del 2017 in cui il sogno e la decadenza continuano a scontrarsi. Contrasto che andrà a ripercuotersi anche attraverso i corpi dei due personaggi all’interno della pellicola.

Non potevano non menzionare il film The Founder – John Lee Hancock, del 2016. Questo film racconta tutto quello che si cela dietro ad uno dei più grandi imperi alimentari di sempre. Interpretato da Michael Keaton, è stato dichiarato un film accattivante ed interessante, ma anche terrificante allo stesso tempo. Scopriremo cose che mai avremmo immaginato.

Quarto film molto consigliato il Mago di Oz, opera forse più iconica ed importanti del cinema stesso, infatti quest’arte continua ad ispirare centinaia di registi anche tutt’oggi, anche dopo 70 anni. Ultimo film che vi consigliamo di guardare si intitola Nel Paese delle creature selvagge, del 2009. Si tratta di un racconto di formazione, una storia che descrive con intelligenza il periodo più turbolento della vita di un uomo, l’inizio dell’adolescenza.