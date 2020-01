Con il lancio ufficiale del 5G in tutta la penisola, sono emerse tra gli Italiani alcune paure nascoste ormai da anni. Stando a quanto riportato da alcuni recenti notizie, infatti, in tutta Italia sembra essere scattata la paura di una possibile ripercussione sul corpo umano delle ipotetiche radiazioni emesse dalle nuove antenne installate in tutto il paese.

Tutto ciò ha quindi riportato a galla una delle questioni più vecchie di sempre ovvero quella delle radiazioni emesse dagli Smartphone. Nonostante sia stato ribadito più volte che le radiazioni emesse dagli Smartphone sono di tipo non-ionizzanti, e quindi non possono in nessun modo provocare tumori e mutazioni genetiche, sono ancora in molti a credere che questi ultimi siano pericolosi per la nostra salute. In realtà un piccolo rischio c’è ed è legato a tutti gli Smartphone con valori SAR elevati poiché, questi ultimi, potrebbero surriscaldare i tessuti muscolari danneggiandoli gravemente. Scopriamo quindi di seguito quali sono gli Smartphone più pericolosi.

Radiazioni Smartphone: ecco quali sono i dispositivi più pericolosi

Ecco di seguito la lisa completato degli Smartphone con valori SAR elevati: