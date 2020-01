Sappiamo che il 5G arriverà presto in tutti i mercati del pianeta. In Italia la connessione ad alta velocità di Tim, Wind 3, Vodafone, Iliad sta arrivando e molti utenti si dichiarano entusiasti di provare quella che è la miglior rete di sempre. Grazie alla latenza tendente allo zero, all’altissima velocità e alla iper-connettività fra dispositivi, si potrà sviluppare il mondo del domani basato su Smart Home e Smart Cities.

Sono mesi che non si parla d’altro e sempre più sono i convegni e gli eventi che gli operatori e i provider italiani organizzano sul territorio per far conoscere le potenzialità della nuova connessione ai futuri consumatori. Tuttavia c’è un aspetto che finora è sempre stato tralasciato e di cui non si è parlato abbastanza: la velocità del nuovo standard per le telecomunicazioni.