Huawei è oramai inarrestabile: nonostante la multinazionale abbia subito grossi ostacoli durante l’ultimo anno, il suo processo produttivo è inarrestabile e la diffusione di EMUI 10 risulta essere una dimostrazione di tutto ciò.

Da ben diverso tempo, la nuova versione della interfaccia Android per gli smartphone targati Huawei ed Honor ha fatto la sua apparsa su alcuni dispositivi, ma ciononostante sono ancora molti quelli in attesa di ricevere il tanto acclamato upgrade.

Huawei ed Honor: la lista ufficiale di tutti i modelli in aggiornamento ad EMUI 10

Improntato su un miglioramento estetico globale, EMUI 10 è stato sviluppato per ben 54 modelli di smartphone che appartengono sia alla gamma di Huawei che Honor. In particolar modo sappiamo che questi sono:

Huawei P30 e Huawei P30 Pro,

Huawei P30 Lite,

Huawei P20 e P20 Pro,

Huawei P Smart 2019, P Smart + 2019 e P Smart Z;

Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 Lite e Mate 20 X (4G e 5G);

Huawei Mate 20 Porsche RS,

Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 e Mate RS Porsche Design;

Huawei Nova 5T, Nova 5, Nova 5 Pro, Nova 5i, Nova 4 e Nova 4e;

Huawei MediaPad M6 10.8,

Huawei MediaPad M6 8.4,

Huawei Enjoy 9S,

Huawei Enjoy 10 Plus,

Huawei Maimang 8,

Huawei Y6 (2019),

Huawei Y7 (2019),

Huawei Y7 Pro (2019),

Huawei Y7 Prime (2019),

Huawei Y7 Pro 2019,

Huawei Y9 Prime 2019,

Huawei Y9 2019,

HONOR 20, 20 Pro e 20 Lite,

HONOR 10, HONOR 10 GT, HONOR 10 Lite e HONOR 10 Youth Edition,

HONOR 8X,

HONOR 8C,

HONOR 8A,

HONOR 9X,

HONOR 9X Pro,

HONOR View 10,

HONOR View 20,

HONOR Play,

HONOR Note 10,

HONOR Magic 2.

Come può essere notato, la lista comprende anche dei modelli che già hanno ricevuto l’upgrade. In ogni caso per rimanere sempre aggiornati, vi consigliamo di far riferimento alla propria applicazione HiCare: grazie ad essa sarà possibile scaricare EMUI 10 quando verrà rilasciato.