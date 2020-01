Come sempre i top di gamma vengono tratti meglio degli altri modelli e lo questo lo si vede anche all’interno della stessa serie di smartphone. Huawei ha aggiornato i P30 e P30 Pro già diversi mesi fa mentre per il piccolo P30 Lite finora non c’è stato niente da fare. La parola magica è finora. Apparentemente da qualche parte è stato avvistato il primo rilascio della patch dedicata a EMUI 10.

La segnalazione di questo rilascio arriva dal Sudafrica. A bordo è presente EMUI 10 e l’ultima versione di Android. Il peso della patch è di ben 3,82 GB per via di tutte le novità e migliorie. Le prestazioni a livello di sistema saranno migliorate, in arrivo una Dark Mode totale e altro ancora. Vale la pena notare che la serie P30 è stata rilasciata prima delle controversie con gli Stati Uniti e quindi a bordo ci sono i servizi mobile di Google.

Huawei P30 Lite: l’aggiornamento a EMUI 10

Questo rilascio è come al solito solo l’inizio. Viene rilasciato prima in un paese, probabilmente scelto a caso, per poi essere diretto a tutti. Le tempistiche sono sempre un’incognita, ma probabilmente ci vorranno meno di due settimane, salvo la comparsa di inconvenienti di una certa entità.

Come detto, la serie P30 è stata introdotto sul mercato prima dell’inserimento della lista delle entità e per questo i tre modelli godono della licenza Android. Huawei, sapendo questo, ha da poco reintrodotto sul mercato il P30 Lite con un aggiornamento in fatto di RAM. Potrebbe essere un ottimo acquisto se fan della serie.