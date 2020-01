L’operatore telefonico virtuale Tiscali Mobile propone una serie di offerte telefoniche per il mercato mobile italiano in modo da soddisfare qualsiasi esigenza. I consumatori sembrano apprezzare notevolmente le sue proposte telefoniche, difatti l’anno nuovo sembra essere iniziato nel migliore dei modi grazie alla sua clientela aumentata.

Tiscali Mobile: ecco le sue tre offerte telefoniche attualmente disponibili

L’operatore telefonico virtuale propone una tariffa telefonica dai contenuti non troppo prosperosi per tutti quei consumatori che non utilizzano lo smartphone in modo eccessivo e non hanno bisogno, dunque, di una super tariffa. Denominata Tiscali Smart propone al mercato: 60 minuti verso tutti i numeri nazionali, 10 SMS verso tutti i numeri nazionali e 1GB di traffico dati.

I nuovi clienti devono sostenere un rinnovo mensile di 2,99 Euro, un costo iniziale per la nuova SIM pari a 10,00 Euro e una prima ricarica di altri 10,00 Euro.

La seconda tariffa telefonica, invece, è denominata Tiscali Smart 30 con cui l’operatore telefonico propone: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali e 30GB di traffico dati. Il prezzo mensile da sostenere è pari a 7,99 Euro.

Anche in questo caso i consumatori interessati devono sostenere un costo iniziale della SIM di 10,00 Euro e una prima ricarica di 10,00 Euro.

Infine, è disponibile la tariffa telefonica denominata Tiscali Smart 60 con la quale è possibile usufruire di: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali mobili e fissi, 300 SMS verso tutti i numeri nazionali e 60GB di traffico dati per navigare in Internet. Il prezzo mensile da sostenere è pari a 11,99 Euro.

In questo caso, i consumatori devono sostenere una prima ricarica di 20,00 Euro e il costo per la SIM di 10,00 Euro.