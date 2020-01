Al momento, se stai cercando di giocare su Chrome OS, sei limitato nel cercare i giochi solo sul Google Play Store. Ciò potrebbe cambiare prossimamente per la gioia dei videogiocatori; Google ha suggerito di collaborare con Valve per creare il supporto ufficiale di Steam per Chrome OS. Ciò, ovviamente, amplierebbe notevolmente le capacità di gioco dei Chromebook consentendo loro di attingere alla vasta libreria di titoli per PC di Steam.

Certo, anche con il supporto ufficiale di Steam, saresti comunque limitato dall’hardware del tuo Chromebook, quindi non aspettarti di poter giocare a qualsiasi gioco su Steam in futuro.

Chrome OS, il supporto di Steam potrebbe essere molto apprezzato

Detto questo, la creazione del supporto Steam in Chrome OS potrebbe sbloccare un sacco di potenziale per i possessori di Chromebook che desiderano giocare ad alcuni giochi. Ricordiamo che Steam ospita molti giochi retrò ed indie, i quali non richiedono hardware di altissimo livello come caratteristiche minime.

Al CES, PoliceAndroid è riuscita ad ottenere conferma, parlando con Kan Liu direttore della gestone dei prodotti di Google, riguardo allo sviluppo del supporto di Steam per Chrome OS. Mentre Liu ha confermato che Google sta davvero lavorando per portare Steam su Chrome OS (notando che entrerà a far parte della compatibilità Linux del sistema operativo), non ha affermato apertamente che Google sta lavorando con Valve.

Liu, tuttavia, non ha detto quando arriverà il rilascio del supporto per Steam. Ovviamente, se il supporto di Steam arriverà un giorno, i consumatori potrebbero desiderare Chromebook più potenti e Liu ha affermato che arriveranno anche quelli. Sebbene sia già possibile eseguire Steam per Linux su Chromebook, il supporto ufficiale renderebbe l’esperienza dell’utente molto più stabile. Comunque, potrebbe passare molto tempo prima di vedere uno sviluppo su questo fronte.