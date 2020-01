La navigazione gestuale sta arrivando su Chrome OS

Chrome OS: ecco ora cosa è possibile fare con le nuove funzionalità inserite nel programma

Come riportato da Android Police , Chrome OS 80 ha recentemente colpito il canale beta che include i nuovi gesti, quindi nuove funzionalità. Puoi scorrere verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo per tornare a casa, trascinare verso l’alto e tenere premuto per visualizzare la schermata panoramica di Chrome o scorrere da sinistra a destra per tornare indietro. Puoi anche fare un breve trascinamento verso l’alto per far apparire il dock.

I gesti sembrano funzionare con la maggior parte delle app, ma alcune app con menu a comparsa sono attualmente incompatibili. Immaginiamo che questo verrà risolto prima che il software passi dalla beta. Altre nuove funzionalità includono più pagine di impostazioni rapide simili ad Android, sebbene non sia ancora possibile riordinare gli elementi nelle pagine delle impostazioni.

Per provare Chrome OS 80 in versione beta, vai su Impostazioni nel Chromebook, seleziona Informazioni su Chrome OS e Informazioni dettagliate sul build, quindi seleziona Cambia canale e passa al canale Beta.